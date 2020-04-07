Группа "Dəyər ver - dəstək ol" помогает нуждающимся - ВИДЕО

В то время, как весь мир сбит с толку из-за коронавируса, в нашей стране группа лиц оказывает помощь нуждающимся, безработным и др. лицам.

В этот сложный период команда, собравшаяся в группу "Dəyər ver - dəstək ol" ("Внеси свой вклад - поддержи!"), созданную в facebook, также работает для этих целей.

Член команды Захра Бадалбейли рассказала Report о создании и деятельности благотворительной группы.

По ее словам, команда сформировалась в 2020 году, в период, когда проходили выборы в Милли Меджлис.

"Группа друзей добровольно помогала Зауру Дарабзаде, выдвинувшему свою кандидатуру на выборах. Когда мы проводили избирательную кампанию, поняли, что являемся успешной командой, хорошо и слаженно работаем вместе. Тогда мы и решили, что команде не нужно распадаться, и нам следует проводить социальные проекты. Сначала мы хотели создать объединение, но из-за коронавирусной инфекции нам пришлось на определенное время отложить эту инициативу. Сложилось так, что внутри самой группы "Внеси свой вклад - поддержи!" мы решили создать "Коробку поддержки" и помогать нуждающимся семьям. В нашей команде 15 человек. Мы помогаем продовольствием не только пенсионерам, но и пожилым людям, многодетным, безработным семьям".

З.Бадалбейли отметила, что группу в facebook они открыли 30 марта:

"В эту группу различные люди отправляют имена, адреса и контактные номера людей, находящихся в тяжелом положении. После этого мы связываемся с ними и отправляем "коробку поддержки". Некоторые люди передают в группу денежные пожертвования. Эти деньги мы тратим на приобретение продуктов. В целом, за 4 дня собрано более 15 тыс. манатов. Уже роздано более 340 коробок поддержки. Мы нацелены помочь примерно 1000 семьям. К нам в связи с помощью обращаются и простые люди, и различные компании. Есть те, кто помогает безвозмездно продуктами или доставкой".

Член команды сказала, что обращений в связи с нуждающимися людьми много: "Мы стараемся своевременно доставить помощь по адресам. Однако порой нам удается доставить продукты не в тот же день, а на следующий, потому что по всем адресам продукты питания мы развозим сами".

З.Баладбейли сказала, что команда в будущем намерена создать объединение под названием "Dəyər ver":

"Мы думаем, что посредством этого объединения мы будем заниматься не только благотворительностью, но и другими социальными проектами. Мы надеемся, что эта наша акция продолжится в более расширенной форме. Потому что к нам присоединяются все наши друзья, знакомые и незнакомые благотворители. Мы считаем, что этим вносим небольшой вклад в помощь, оказываемую руководством страны, и очень рады этому".