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Госкомстат Нахчыванской АР сообщил о росте населения

Госкомстат Нахчыванской АР сообщил о росте населения Государственный комитет статистики Нахчыванской Автономной Республики назвал численность населения АР.
Социальная защита
16 февраля 2024 г. 21:18
Госкомстат Нахчыванской АР сообщил о росте населения

Государственный комитет статистики Нахчыванской Автономной Республики назвал численность населения АР.

Как сообщили местному бюро Report, согласно прогнозу на 1 января 2024 года, рост составил более 0,6 процента относительно прошлогодних цифр.

Женщины составляют - 50,1 процента, мужчины - 49,9. В городах живет 35,5 процента населения, в селах - 64,5. Плотность населения в АР составляет 85 человек на квадратный километр.

В Нахчыване проживают 97,2 тыс. человек, в Шаруре - 113 тыс., в Бабеке - 77,8 тыс., в Ордубаде - 50,7 тыс., в Джульфе - 48 тыс., в Кянгярли - 33,5 тыс., в Шахбузе - 25,4 тыс., в Садараке - 23 тыс.

Отметим, что с 2023 года в Нахчыване начат учет домохозяйств. В соответствии с подготовленным в этой связи Планом мероприятий организовано восемь местных штабов под руководством глав местных исполнительных властей, уточненные данные размещены в центральной электронной системе.

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