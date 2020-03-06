Госкомитет: Сменилась тенденция в вопросе обеспечения гендерного равенства

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В Азербайджане с 2011 года женщинами было сформировано более 250 структур в сфере предпринимательства.

Как передает Report, об этом заявила начальник отдела юридического обеспечения Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Талия Ибрагимова на мероприятии, посвященному поддержке ЕС развитию гендерного равноправия в Азербайджане.

"Мы постоянно ведем работу в направлении подготовки женщин к предпринимательской деятельности, их обучения", - отметила она.

Кроме того, Т.Ибрагимова сказала, что многие женщины жалуются на слабый механизм исполнения законов в сфере защите прав женщин. В этом направлении в стране функционируют девять ресурсных центров для женщин.

"Государство, НПО и международные организации работают над тем, чтобы механизмы по защите прав женщин работали эффективнее. Но можно сказать, что, в целом, в вопросе гендерного равноправия сменилась тенденция, сменились направления. Да, мы занимаемся просвещением, но этого мало. Нам необходимо их поддержать, поддержать их проекты, в том числе их предпринимательские инициативы", - отметила начальник отдела.