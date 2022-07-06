Госагентство: Более 600 выпускников интернатов обеспечены квартирами

Улучшение социально-бытовых условий потерявших родителей и лишенный родительской опеки выпускников интернатов осуществляется в соответствии с законодательством.

Улучшение социально-бытовых условий потерявших родителей и лишенный родительской опеки выпускников интернатов осуществляется в соответствии с законодательством.

Об этом Report сообщили в Агентстве социальных услуг.

Агентство предоставило выпускникам интернатов более 360 квартир в “Доме выпускников”.

"В общей сложности более 600 выпускников интернатов были обеспечены квартирами, и этот процесс продолжается до сих пор. Это, в свою очередь, является наглядным примером заботы нашего государства о наших гражданах из этой категории", - говорится в сообщении.