ГМС Азербайджана: Режим карантина распространяется и на иностранцев

Кабинетом министров Азербайджана было принято решение ввести с 5 апреля ограничения на передвижения в стране в рамках особого карантинного режима. Ограничения будут распространяться в том числе и на иностранцев и лиц без гражданства, проживающих и работающих в стране.

Об этом Report сообщили в Государственной миграционной службе.

Для получения разрешения на выход из дома иностранец должен отправить SMS на номер 8103. В СМС должен быть указан соответствующий индекс и информация, удостоверяющая личность иностранца.

К данным, удостоверяющим личность, относятся:

- для иностранцев, временно или постоянно проживающих в Азербайджанской Республике, или лиц без гражданства – серия и номер удостоверения разрешения на временное или постоянное проживание на территории Азербайджанской Республики (MYİ (DYİ)1111111)

- для иностранцев и лиц без гражданства, срок временного пребывания которых на территории Азербайджанской Республики продлен – серия и номер решения о продлении срока временного пребывания (МОМ1111111).

Для получения подробной информации иностранцы могут связаться с круглосуточным колл-центром Государственной миграционной службы по номеру "919", а также отправить свои вопросы на страницу госструктуры в facebook.