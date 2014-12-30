Глава Минюста Азербайджана принял граждан в Балакене

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева об оказании услуг гражданам, профессиональным подходом к их обращениям со стороны государственных структур с учетом полного обеспечения принципов справедливости, Министерство юстиции продолжает проводить приемы граждан в регионах.

Согласно графику приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти, 30 декабря министр юстиции Фикрет Мамедов провел в Балакенском районном культурном центре прием граждан, проживающих в Балакенском, Гахском и Загатальском районах.

До начала приема министр Фикрет Мамедов и глава Исполнительной власти Балакенского района Ислам Рзаев посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, выразили глубокое почтение светлой памяти великого лидера.

Для обеспечения удобства граждан на портале электронной службы министерства была создана прямая запись на прием к министру.

Обращения граждан в основном касались вопросов юстиции, судебной деятельности, а также других вопросов - часть из них была решена на месте, по другим же вопросам, принимающим участие в приеме ответственным работникам министерства, были даны соответствующие поручения.

Вместе с тем, были рассмотрены обращения и по другим вопросам, не входящих в компетенцию Минюста, они были переданы в соответствующие организации.

Граждане выразили удовлетворение созданием удобных и благоприятных условий для приема жителей региона и рассмотрения обращений на месте, поблагодарили Президента Ильхама Алиева за внимание и заботу.

В ходе поездки министр юстиции также посетил современный Шекинский судебный комплекс и здание Загатальского районного суда, строящиеся в рамках модернизации судебной инфраструктуры в нашей стране, ознакомился с проделанной работой, дал соответствующие поручения.