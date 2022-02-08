Глава ГФСЗ: С объявленными надбавками трудовые пенсии достигнут 385 манатов

Прогнозируется, что после повышения размер пенсии для лиц, имеющих стаж работы, достигнет 360 манатов, а размер трудовой пенсии для лиц, достигших пенсионного возраста, достигнет 385 манатов.

Прогнозируется, что после повышений (индексации и объявленной материальной помощи) размер пенсии для лиц, вышедший на нее по стажу работы, достигнет 360 манатов. Для тех, кто вышел на пенсию по достижению пенсионного возраста, — 385 манатов.

Как передает Report, об этом сказал председатель Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Гималай Мамишов.

По словам председателя ГФСЗ, материальную помощь планируется включить в состав ежегодных пенсий с 2023 года: "Соответствующие законодательные акты будут представлены президенту страны в ближайшее время".