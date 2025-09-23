ГФСЗ завершил выплату пенсий за сентябрь

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) завершил выплату пенсий по стране за сентябрь.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что 10 сентября в Баку и Сумгайыте, Абшеронском районе и Нахчыванской АР, а сегодня в регионах Азербайджана были выплачены пенсии за август, а также пенсии, назначенные на льготных условиях.