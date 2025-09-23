Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    ГФСЗ завершил выплату пенсий за сентябрь

    Социальная защита
    • 23 сентября, 2025
    • 12:53
    ГФСЗ завершил выплату пенсий за сентябрь

    Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) завершил выплату пенсий по стране за сентябрь.

    Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

    Отмечается, что 10 сентября в Баку и Сумгайыте, Абшеронском районе и Нахчыванской АР, а сегодня в регионах Азербайджана были выплачены пенсии за август, а также пенсии, назначенные на льготных условиях.

    социальная защита соцвыплаты ГФСЗ
