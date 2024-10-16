ГФСЗ внес ясность в вопрос о задержках пенсионных выплат

Все ежемесячные социальные выплаты по стране, включая пенсии, выплачиваются до окончания месяца в соответствии с установленным графиком, хотя по законодательству должны выплачиваться в последний день месяца.

Все ежемесячные социальные выплаты по стране, включая пенсии, выплачиваются до окончания месяца в соответствии с установленным графиком, хотя по законодательству должны выплачиваться в последний день месяца.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Рашад Мехдили.

Он заявил, что, пенсии за текущий и следующий месяцы будут переведены на банковские карты до окончания месяца: "В настоящее время, согласно установленному графику, пенсии по городам Баку и Сумгайыт, а также в Абшеронскому району выплачиваются с 8 по 15 число каждого месяца, а в других регионах республики, включая пенсии на льготных условиях, - с 20 по 28 число. Граждан предварительно информируют о конкретных датах перечисления социальных выплат на банковские карты. Хотелось бы отметить, что никаких отсрочек или задержек в процессе выплаты пенсий в текущем месяце не зафиксировано".