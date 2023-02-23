О нас

Gender Hub: К 2050 году в Азербайджане на 9 мальчиков может рождаться только одна девочка

Gender Hub: К 2050 году в Азербайджане на 9 мальчиков может рождаться только одна девочка Проблема селективных абортов сейчас актуальна во всем мире. Азербайджан лидирует в списке стран, которые активно это применяют эту практику.
Социальная защита
23 февраля 2023 г. 14:37
Gender Hub: К 2050 году в Азербайджане на 9 мальчиков может рождаться только одна девочка

Проблема селективных абортов сейчас актуальна во всем мире. Азербайджан лидирует в списке стран, которые активно применяют эту практику.

Об этом в интервью Report рассказала основатель неправительственной организации Gender Hub, занимающейся вопросами гендерного насилия, Марьям Меджидова.

По ее словам, согласно данным последних лет в Азербайджане в среднем на 116 мальчиков рождается 100 девочек.

"Биологической нормой считается соотношение на 100 девочек от 102 до 106 мальчиков. Это означает, что демографически у нас в стране уже есть проблема", - сказала она.

По мнению Меджидовой, если так продолжится и дальше, то к 2050 году на 9 мальчиков будет рождаться лишь одна девочка.

"Поэтому очень важно заострять внимание общества на этой проблеме сейчас", - подытожила она.

С полной версией интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Gender Hub: Azerbaijan may have only 1 girl born for every 9 boys by 2050

Экслюзивные новости

Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
22 февраля 2023 г. 15:58
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
21 февраля 2023 г. 11:26
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
20 февраля 2023 г. 18:41
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
20 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
20 февраля 2023 г. 16:39
Азербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
ФотоАзербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
20 февраля 2023 г. 15:02
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
20 февраля 2023 г. 14:14
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
20 февраля 2023 г. 13:42
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
20 февраля 2023 г. 11:33
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
19 февраля 2023 г. 21:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi