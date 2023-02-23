Gender Hub: К 2050 году в Азербайджане на 9 мальчиков может рождаться только одна девочка

Проблема селективных абортов сейчас актуальна во всем мире. Азербайджан лидирует в списке стран, которые активно применяют эту практику.
Об этом в интервью Report рассказала основатель неправительственной организации Gender Hub, занимающейся вопросами гендерного насилия, Марьям Меджидова.
По ее словам, согласно данным последних лет в Азербайджане в среднем на 116 мальчиков рождается 100 девочек.
"Биологической нормой считается соотношение на 100 девочек от 102 до 106 мальчиков. Это означает, что демографически у нас в стране уже есть проблема", - сказала она.
По мнению Меджидовой, если так продолжится и дальше, то к 2050 году на 9 мальчиков будет рождаться лишь одна девочка.
"Поэтому очень важно заострять внимание общества на этой проблеме сейчас", - подытожила она.
С полной версией интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.