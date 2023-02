Gender Hub: Проблемы гендерного насилия и селективных абортов нужно открыто обсуждать в обществе

Проблема селективных абортов очень актуальна в нынешнее время. По оценке ООН, Азербайджан занимает первое место по практике селективных абортов.

Проблема селективных абортов очень актуальна, в первую очередь в Азии и на Кавказе, согласно исследованиям, в том числе и со стороны фонда населения ООН (UNPF). Азербайджан также входит в число стран, занимающихся этой проблемой.

Report представляет интервью с Марьям Меджидовой, основателем Gender Hub, неправительственной организации, занимающейся прежде всего вопросами насилия в отношении женщин. Организация занимается и вопросами селективных абортов, проводя исследования и опросы, особенно в регионах, где эта практика применятся больше всего, стремится разрушать гендерные стереотипы.

- Можете поподробнее рассказать про вашу деятельность?

- Мы работаем с 2020 года, у нас есть горячая линия, на которую поступает информация о насилии в отношении женщин. Мы стараемся помочь им, предоставляя бесплатную помощь психолога и юриста, а также убежище, если в этом есть необходимость.

Мы стремимся создать мир, в котором будет равноправие, чтобы женщины могли пользоваться своими правами также, как и мужчины.

Конечно, в Конституции у нас равные права, но на деле права женщин ущемляются намного больше, чем мужчин. Если женщина хочет учиться и одновременно быть матерью, то она не должна делать выбор. У нее должна быть возможность параллельно строить карьеру и семью. Но, к сожалению, очень много женщин не могут пользоваться этим правом.

Вторая проблема – ранние браки. Многие думают, что если они с этим не сталкивались - значит это осталось в 19 веке. Однако, есть очень много примеров - невесты в 14-15 и даже 11 лет. Конечно же это влияет физическое здоровье и психологическое состояние.

Из этого ряда и проблема селективных абортов. Азербайджан - в печальном списке лидеров в этом. У нас в стране на 116 мальчиков, рождается 100 девочек, биологически нормой считается соотношение на 100 девочек от 102 до 106 мальчиков. Это означает, что демографически уже есть проблема, если так продолжится, то к 2050 году, у нас на 9 мальчиков будет рождаться лишь одна девочка. Поэтому очень важно заострять внимание общества на этой проблеме.

- С какими международными и местными структурами вы сотрудничаете и в рамках каких программ?

- В рамках разных проектов мы сотрудничаем с различными международными организациями. К примеру, у нас был проект "Школа отцов", поддерживаемый Фондом народонаселения ООН.

Мы также сотрудничаем с Советом Европы, посольствами разных стран в Азербайджане и другими агентствами ООН, к примеру с Агентством по правам человека. В частности, планируется реализовать совместный с последним проект с вовлечением юристов, специализирующихся в вопросах домашнего насилия. Проект нацелен на помощь юристам в работе над делами, связанными с гендерным насилием.

Совет Европы помогает нам с ресурсами и материалами для тренингов и программ, а также методологией.

Есть также международная организация, с которой мы работаем по вопросам ранних и близкородственных браков. Эти проекты реализуются посредством посольства Великобритании, так как эта организация базируется там.

В прошлом году с помощью посольства Швейцарии и The Swiss Agency for Development and Cooperation реализовали проект в формате театра. То есть, были тренинги по проблемам гендерного неравенства, а затем участники ставили театральную сценку по данной проблеме. Идет поиск решений, когда меняется сценарий и демонстрируется путь выхода из той или другой затруднительной ситуации.

Мы реализовывали данный проект это в театре Ленкорани, а потом молодежь из Астары, Лерика, Ленкорана создали короткометражные фильмы на эту тему. Данный проект был важен, чтобы поднять уровень критическое мышление, чтобы они понимали, как через фильмы и видео поднимать такие важные темы.

Также сотрудничаем с Европейским Союзом, посольствами Нидерландов, Франции, организациями FemAct, USAID, UN Women, Institute for War and Peace, Anti-Discrimination Center.

При поддержке Pasha Holding был реализован фестиваль Woman Bazaar. Главной целью была поддержка позитивной реинтеграции женщин-предпринимателей, которые сталкивались с любой формой насилия на определенных этапах своей жизни, в общество и расширение механизмов для поддержки устойчивой экономической свободы. В нем приняли участие 80 женщин.

Мы также сотрудничаем с другими организациями, которые активно участвуют в превентивных мероприятиях по гендерным проблемам и предоставляют убежища жертвам домашнего насилия. Это Tamas в Гяндже, в Баку Təmiz Dünya.

- Расскажите подробнее о проекте "Школа для отцов". В скольких регионах вы уже провели семинары по этому проекту?

- Проект "Школа отцов" был предназначен для того, чтобы помогать мужчинам общаться со своими детьми, чтобы они брали на себя часть домашней работы, а женщины могли продолжать учиться, работать и имели возможность отдыхать.

Проект завершился в прошлом году и длился 8 недель в каждом городе : Агстафе, Газахе, Ленкоране, Мингячевире, Гахе, Баку, Сумгайите, Товузе и в Гяндже. И в нем приняло участие примерно 500 с лишним участников. Он финансировался со стороны ЕС, партнерами выступали министерство молодежи и спорта, министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана, а также UNFPA и UN Women. В школе отцы проходили тренинги с психологами, педиатрами и т.д. Были организованы специальные игры, чтобы дать отцам представление, как прислушиваться к желаниям детей, как общаться с ними.

- Какие онлайн-тренинги проводились для информирования граждан о гендерном равенстве?

- Да, были и онлайн тренинги, планируются и в дальнейшем. Когда мы только начинали в 2020 году, преобладал такой формат - была пандемия. Но мы больше предпочитаем живые встречи, чтобы лучше взаимодействовать с участниками.

Были тренинги, затрагивающие темы насилия и того, как общество может вместе работать для решения этой проблемы.

Планируется еще один тренинг в таком формате на тему "Женщины, мир и безопасность".

- Расскажите поподробнее про 16-дневную акцию против гендерного насилия.

- Это международная акция, она спонсировалась со стороны ООН и прошла в 8 районах. В наших публичных обсуждениях на тему существующих юридических механизмов для предотвращения и борьбы с насилием приняли участие где-то 300 человек. Обсуждалось, куда обращаться, какова роль адвокатов, комитетов по работе с женщинами, какие горячие линии существуют и т.д. Очень важный вопрос - как жертва может продолжать обращаться в полицию, если не чувствует себя в безопасности - все помнят случай, как полицейский застрелил жену прямо в полицейском участке.

Цель этих обсуждений состояла в том, чтобы люди не смотрели на домашнее насилие как на что-то, что решается внутри семьи. Общество должно говорить об этих проблемах, это не только дело государства или ООН. В долгосрочной перспективе мы также очень хотели бы открыть ресурсный центр для женщин, где они могли бы реинтегрироваться в общество, занимаясь медитациями, йогой, а также организовывали бы тренинги по бизнесу.