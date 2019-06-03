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Ганира Пашаева взяла собаку из Центра "Топлан"

Ганира Пашаева взяла собаку из Центра "Топлан"

Депутат Ганира Пашаева взяла из приюта для бездомных собак "Топлан" ("Toplan") четвероногого питомца. 

Как сообщает Report, в рамках прошедшего 1 июня в парке Центра Гейдара Алиева Детского фестиваля, Центр заботы о бездомных собаках "Топлан" организовал для любителей животных различные мероприятия, просветительские викторины и выставку собак. 

На мероприятии любителям животных предоставили возможность приютить бездомных собак. Во время фестиваля некоторые присутствующие решили забрать четвероногих питомцев к себе домой. Среди них была и депутат Ганира Пашаева. 

Отметим, что желающие приютить содержащихся в Центре "Топлан" бездомных собак могут обратиться в центр. 

Граждане могут забрать полюбившуюся им собаку после оформления сотрудниками центра соответствующих документов. 

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