Ганира Пашаева взяла собаку из Центра "Топлан"

Депутат Ганира Пашаева взяла из приюта для бездомных собак "Топлан" ("Toplan") четвероногого питомца.

Как сообщает Report, в рамках прошедшего 1 июня в парке Центра Гейдара Алиева Детского фестиваля, Центр заботы о бездомных собаках "Топлан" организовал для любителей животных различные мероприятия, просветительские викторины и выставку собак.

На мероприятии любителям животных предоставили возможность приютить бездомных собак. Во время фестиваля некоторые присутствующие решили забрать четвероногих питомцев к себе домой. Среди них была и депутат Ганира Пашаева.

Отметим, что желающие приютить содержащихся в Центре "Топлан" бездомных собак могут обратиться в центр.

Граждане могут забрать полюбившуюся им собаку после оформления сотрудниками центра соответствующих документов.