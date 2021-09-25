Фонд "YAŞAT" дал старт посвященному детям шехидов проекту

Фонд "YAŞAT" совместно с компанией "Общественное телевидение и радиовещание" и Государственным агентством по туризму дал старт проекту, посвященному детям шехидов

Фонд "YAŞAT" совместно с компанией "Общественное телевидение и радиовещание" и Государственным агентством по туризму дал старт проекту, посвященному детям шехидов

Как передает Report, в рамках проекта был организован визит детей шехидов в Шушу.

В церемонии открытия, которая прошла перед Шушинской крепостью, приняли участие председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и инновациям при президенте Ульви Мехтиев, глава Аппарата Госагентства по туризму Кянан Гасымов, глава фонда "YAŞAT", ветеран Эльвин Гусейнов, член Попечительского совета фонда Севиндж Алызаде, родители шехида Шахрияра Гулиева, а также дети шехидов.

Гости рассказали об исторической победе в 44-дневной Отечественной войне азербайджанской армии под руководством президента Ильхама Алиева. Они подчеркнули, что азербайджанский народ всегда будет с глубоким почтением вспоминать героев Родины, которые отдали свои жизни для достижения победы.

Затем состоялась экскурсия по историческим и культурным памятникам Шуши.