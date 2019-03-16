Фонд Гейдара Алиева раздает малообеспеченным семьям традиционные подарки по случаю Новруза

По инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой малообеспеченным семьям по случаю наступающего праздника Новруз раздаются традиционные подарки.

Как сообщили Report в Фонде, проект, реализуемый совместно с министерством труда и социальной защиты населения, охватывает все семьи по республике, получающие адресную государственную социальную помощь.

Сотрудники Фонда Гейдара Алиева, командированные в районы, передают семьям, получающим социальную помощь, праздничные продуктовые наборы, поздравляют с наступающим праздником весны.

Отметим, что по инициативе Фонда Гейдара Алиева регулярно на различных праздниках малообеспеченным семьям раздаются подарки, накрываются праздничные столы, реализуются различные проекты, связанные с лицами, нуждающимися в социальной помощи. Тем самым Фонд Гейдара Алиева не только вносит свой вклад в реализацию государственной социальной политики в отношении малообеспеченных семей, но и оказывает поддержку лицам, нуждающимся в заботе.