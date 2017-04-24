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    Еще одна миссия Всемирного банка прибудет завтра в Азербайджан

    Миссию возглавит специалист ВБ по социальному развитию Роберт Вробел

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Завтра начинается визит в Азербайджан очередной миссии Всемирного банка (ВБ). 

    Как сообщает Report, миссию возглавит специалист ВБ по социальному развитию Роберт Вробел.

    Основной целью визита является обсуждение вопросов, связанных с использованием дополнительных средств, выделенных в рамках "Проекта улучшения условий жизни и расширения экономических возможностей вынужденных переселенцев". Объем дополнительного финансирования составил 50 млн долларов.

    По информации, запланированы встречи миссии с представителями Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, министерства юстиции, министерства экономики и министерства финансов.

    Отметим, что 4 апреля прошлого года в Баку прибыла миссия под руководством специалиста ВБ по социальному развитию Мишель Ребосио для окончательного обсуждения и подписания соглашения по проекту.

    Напомним, что Всемирный банк в 2011 году выделил 50 млн долларов на реализацию первого этапа проекта. 

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