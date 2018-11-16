Еще один замминистра труда и соцзащиты населения освобожден от должности

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Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Освобожден от должности еще один заместитель министра труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Report, соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева заместитель министра Идрис Исаев освобожден от должности.

Отметим, что несколько дней назад другой заместитель министра труда и социальной защиты населения Ильгар Рагимов был освобождён от занимаемой должности.

Напомним, что в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики от 21 апреля 2018 года Сахиль Бабаев назначен на должность министра труда и социальной защиты населения.