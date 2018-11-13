Замминистра труда и соцзащиты населения освобожден от занимаемой должности

13 ноября, 2018 18:23

© Report https://report.az/storage/news/2749d5d9fb2ff54f40e3601f5e6ccdc9/02be0229-ef74-4434-89f3-3638b75a049e_292.jpg Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В министерстве труда и социальной защиты населения произошли кадровые изменения. Как сообщает Report, заместитель министра труда и социальной защиты населения Ильгар Рагимов освобожден от занимаемой должности. Обязанности руководителя Аппарата министерства временно возложены на Азизова Бахтияра Аскер оглу. Отметим, что распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиев от 21 апреля 2018 года Сахиль Бабаев назначен министром труда и социальной защиты населения.

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