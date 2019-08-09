Еще 50 инвалидам Карабахской войны вручены ключи от автомобилей

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева усиливаются меры по обеспечению инвалидов войны легковыми автомобилями. Сегодня Министерством труда и социальной защиты населения еще 50 инвалидам Карабахской войны были вручены ключи от автомобилей марки "Xазар".

Как сообщили Report в министерстве, выступивший на мероприятии заместитель министра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли подчеркнул, что в условиях динамичного экономического развития страны продолжает проводится сильная социальная политика, в частности, особое внимание и забота проявляются к уязвимым группам населения. Было доведено до внимания, что за минувший период текущего года два социальных пакета, подписанных президентом Ильхамом Алиевым, привели к серьезному повышению заработной платы, пенсий и пособий. Эти реформы стали серьезной поддержкой благосостояния 4,2 миллиона человек.

В.Насирли отметил, что в 2019 году министерством труда и социальной защиты населения планируется предоставить около 600 автомобилей инвалидам войны, что в 3,2 раза больше предусмотренного. А с учетом предоставленных на сегодняшнем мероприятии автомобилей, за отчетный период гражданам вышесказанной категории уже выделено 280 транспортных средств.

Замминистра отметил, что на сегодняшний день инвалидам войны выдано 6 424 легковых автомобиля. Также в 2019 году запланировано выделить инвалидам Карабахской войны и семьям шехидов 800 квартир, 110 из которых уже были представлены за истекший период этого года. Всего до сегодняшнего дня министерство выделило квартиры 6 764 семьям шехидов и ветеранов войны.

На мероприятии члены Общественного совета при министерстве и руководители общественных объединений с удовлетворением рассказали о работе, проводимой в нашей стране по усилению системы социальной защиты, об осуществляемых программах, направленных на улучшение благосостояния инвалидов войны и семей шехидов.

Получившие автомобили инвалиды войны выразили признательность за государственную заботу, которая оказывается им во всех сферах. Они выразили благодарность главе государства за высокую заботу об укреплении их социальной защиты, в том числе по обеспечению легковыми автомобилями.