Эльнур Рустамов: С пережившими травмы военнослужащими должен работать психолог

В последнее время в Азербайджане было несколько случаев самоубийства ветеранов и инвалидов войны и попыток причинить себе вред, что вызывает сожаление. По мнению экспертов, проводивших исследования, очень часто такое поведение связано с травмами, полученн

В последнее время в Азербайджане было несколько случаев самоубийства ветеранов и инвалидов войны и попыток причинить себе вред, что вызывает сожаление. По мнению экспертов, проводивших исследования, очень часто такое поведение связано с травмами, полученными на войне.

В странах, где происходили войны, это очень распространенная ситуация. Диагноз синдрома, проявляющегося в психических, эмоциональных и моральных травм вследствие полученных на войне потрясений впервые был поставлен в США. Так, после войны во Вьетнаме (1964-1975 гг.) сотни ветеранов войны покончили жизнь самоубийством. Специалисты назвали это "вьетнамским синдромом", невидимым аспектом которого является тяжелое негативное воздействие определенных событий на психику человека.

Сегодня такие случаи встречаются в Украине, где идет война. Так, экс-главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос тогда заявил, что после аннексии Донбасса с собой покончили более 550 военнослужащих. По его словам, в ходе боевых действий погибли 3784 украинских солдата, что значит, что на каждые семь убитых солдат приходится один покончивший с собой.

Председатель Научно-исследовательского института психологии Эльнур Рустамов в беседе с Report сообщил, что большинство участников войны страдают посттравматическим стрессовым расстройством:

"Для более точного определения необходимо провести психологическую диагностику. Есть военнослужащие, участвовавшие в активных боевых действиях на фронте, у которых на глазах погибали боевые товарищи, и военнослужащие тылового обеспечения. И это следует учитывать, я бы даже сказал, классифицировать. Посттравматическое стрессовое расстройство проявляется у каждого человека индивидуально: кто-то может замкнуться в себе, у кого-то может возникнуть агрессия, вредные привычки. Поэтому, в первую очередь, необходимо определить, в какой форме у военнослужащего проявляется посттравматическое стрессовое расстройство. После этого нужно разработать программу работы с этой категорией военнослужащих, на основе которой оказывать психологическую поддержку и, при необходимости, проводить социально-психологическую реабилитацию. Это долгий процесс".

По словам Э.Рустамова, психологическая поддержка должна осуществляться постоянно и в индивидуальной форме: "Иногда при необходимости важно проводить групповую психологическую терапию. Не все военнослужащие, принимавшие участие в войне, живут в Баку. Поэтому оказываемая им психологическая поддержка должна быть доступна".

По его словам, у некоторых военнослужащих есть личные проблемы:

"Например, семьи военнослужащих, сталкивающиеся с социальными проблемами, также нуждаются в психологической помощи. Ведь проблема семьи вызывает тревогу и обеспокоенность и у этих людей. То есть эта работа должна проводиться комплексно. Необходимо решать другие социальные проблемы, чтобы психологическое напряжение не усугублялось".

Э.Рустамов подчеркнул, что такие психологические травмы следует лечить:

"Продолжительность лечения варьируется в зависимости от проблемы. Это не значит, что нуждающемуся в психологической помощи человеку нужна ежедневная поддержка психолога на протяжении, к примеру, 5 лет. Возможно, на начальном этапе понадобится интенсивная психологическая поддержка, но потом, пусть и с большими интервалами, она должна продолжаться. Следует также учитывать, что не каждый психолог может работать с лицами с посттравматическим стрессовым расстройством. Это специфическая проблема и для этого нужны хорошо подготовленные специалисты".