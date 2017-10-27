Эксперт: Проблемы с переводом часов связаны с тем, что устройства не обновляются

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Уже два года в Азербайджане не переводится время, но есть те, кто все еще испытывает проблемы с переводом часов. По этой причине не мало тех, кто не может вовремя приехать до места назначения.

Как сообщил Report эксперт, президент азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз, эта проблема связана с тем, что устройства не обновляются.

О. Гюндуз также добавил, что если новая операционная система на новом устройстве имеет проблемы со временем, то в этом случае Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам и способные оказать помощь госкомитету структуры должны решить эту проблему. По его словам, комитет должен связаться с ведомствами, осуществляющими эту работу, и добиться того, чтобы новшества, связанные с новыми стандартами, были отражены.

Глава пресс-службы Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам Фазиль Талыблы сообщил Report, что ранее госкомитет осуществлял контроль за исполнением постановления Кабинета министров в связи с переводом часов. По его словам, после отмены постановления, Комитет сообщил об этом международным организациям в области измерения и метрологии, определил часовой пояс для Азербайджана и объявил о том, что стрелки часов не будут переведены.

Министерство транспорта, связи и высоких технологий заявило, что распространит информацию в связи с вопросом.