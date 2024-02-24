Дорожная полиция предупредила о росте числа ДТП с участием пешеходов

Дорожная полиция обратилась к гражданам в связи с ростом числа ДТП с участием пешеходов.

Дорожная полиция обратилась к гражданам в связи с ростом числа ДТП с участием пешеходов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД.

В управлении отметили, что невнимательность пешеходов во многих случаях приводит к необратимым последствиям. "Пешеходы являются наименее защищенными участниками дорожного движения. Некоторые из них по-прежнему игнорируют вопрос собственной безопасности", - сообщили в ГУГДП.

В дорожной полиции отметили, что действия таких пешеходов приводят к непоправимым последствиям.

"В связи с ростом в последнее время числа ДТП с участием пешеходов, вновь просим граждан переходить дорогу только в специально предназначенных местах, соблюдать особую осторожность в условиях ограниченной видимости, а также в темное время суток, отдавать предпочтение яркой одежде. Также просим пешеходов выключать наушники при переходе дороги, так как их использование ограничивает контакт с окружающим миром. Не выходите внезапно на проезжую часть в ожидании общественного транспорта, правильно оценивайте скорость приближающихся автомобилей, убедитесь, что водители уступают вам дорогу", - говорится в сообщении.