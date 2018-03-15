Дорожная полиция обратилась к водителям

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Главное государственное управление дорожной полиции обратилось к водителям и владельцам автотранспортных средств.

Как сообщает Report, в обращении отмечается, что техосмотр автомобилей производства стран СНГ до 2007 года включительно, а также 2009, 2011 и 2013 годов выпуска, в том числе марок "ВАЗ", "ГАЗ", "Москвич", "ЗАЗ", "УАЗ" и др. ведется с 1 января по 1 мая. Однако, учитывая, что до сих пор техосмотр прошли лишь 21% автомобилей и в целях предотвращения возможного возникновения высокой плотности автомобилей в апреле, Центр техосмотра Главного управления дорожной полиции, оснащенный современным оборудованием, а также региональные отделения техосмотра будут действовать всю неделю без перебоя, в том числе в праздничные дни.

Водители или владельцы автотранспортных средств до прохождения автомобилем техосмотра должны оплатить выписанные штрафы об административном правонарушении.

Стоит отметить, что за вождение автомобиля, не прошедшего в надлежащий срок техосмотр, физическим лицам грозит штраф в размере 50 манат, должностным лицам – в размере 100 манат и юридическим лицам – в размере 300 манат.