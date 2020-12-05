Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено около 9 тыс. домов

Продолжаются мероприятия по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов Карабахской войны

В эти дни, когда весь азербайджанский народ испытывает радость и гордость в связи с сокрушительной победой Азербайджанской армии под командованием Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, продолжаются мероприятия по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов Карабахской войны.

Как сообщили в Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, в 6 городах и районах республики - Сальяне, Геранбое, Сабирабаде, Гаджигабуле, Ширване и Гёйчае семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны были предоставлены в пользование 20 частных домов.

В мероприятии, состоявшемся в Сальянах, приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Вусал Насирли и глава Исполнительной власти Сальянского района Севиндик Гатамов.

Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны выразили безмерную признательность Верховному главнокомандующему и армии, освободившим наши земли от армянских фашистов.

В ходе мероприятия было отмечено, что по поручению главы государства продолжаются работы по предоставлению жилья семьям шехидов и инвалидам войны. В 2020 году предусмотрено предоставление 1 500 квартир и частных домов, 1 000 из которых уже передана в пользование.

В целом, за минувший период семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны было предоставлено около 9 000 квартир и частных домов.