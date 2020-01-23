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До конца года завершится реставрация двух аварийных зданий на улице Беюк Гала

До конца года завершится реставрация двух зданий на улице Беюк Гала

"До конца года планируется завершить реставрацию двух аварийных зданий по адресу ул. Беюк Гала 3 и 5". 

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам прошлого года заявил председатель правления Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Аскер Алекперов. 

По его словам, проживающие в указанных зданиях 17 семей обеспечены временным жильем: "До конца года в Доме бакинских ханов организуют новый музей. В музее можно будет совершить виртуальное путешествие по Баку в средние века. Кроме того, в заповеднике "Гала" в музее под открытым небом и античном музее будут организованы выставки и продемонстрированы экспозиции".   

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