До конца года завершится реставрация двух аварийных зданий на улице Беюк Гала

"До конца года планируется завершить реставрацию двух аварийных зданий по адресу ул. Беюк Гала 3 и 5".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам прошлого года заявил председатель правления Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Аскер Алекперов.

По его словам, проживающие в указанных зданиях 17 семей обеспечены временным жильем: "До конца года в Доме бакинских ханов организуют новый музей. В музее можно будет совершить виртуальное путешествие по Баку в средние века. Кроме того, в заповеднике "Гала" в музее под открытым небом и античном музее будут организованы выставки и продемонстрированы экспозиции".