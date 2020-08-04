Глава ГФСЗ о фиктивных инвалидностях

Принят новый закон в связи с назначением инвалидности

За 6 месяцев 2020 года были обнаружены и приостановлены выплаты по примерно 2 600 инвалидностям.

Как передает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса сказал директор Государственного фонда социальной защиты Хималай Мамишов.

По его словам, в целом в процессе приостановления выплаты по инвалидностям Фонд сэкономил в месяц 2,4 млн манатов: "В то же время усилен контроль над назначением инвалидностей".

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов напомнил, что подготовлены новые критерии присвоения инвалидности: "Вопрос, связанный с необоснованным присвоением инвалидности будет серьезно контролироваться. Принят новый закон в связи с назначением инвалидности. Законодательство в этой сфере усовершенствуется. В медицинской сфере серьезно сотрудничаем с TƏBİB. Существует особые критерии по назначению инвалидности. Неверно называть каждого человека с недостатком инвалидом. Цель этих изменений – повышение качества и введение в систему имеющих на это право граждан".