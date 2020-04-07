Наверх

Министр: Даны поручения относительно соцобеспечения безработных в Азербайджане

Даны поручения о социальном обеспечении безработных

© Report

"Социальная поддержка будет оказана гражданам по 4 направлениям. Обеспечена занятость в жизненно важных объектах, которые продолжают работу. На сегодняшний день 910 тыс. человек работают в государственном секторе по трудовому контракту".  

Как сообщает Report, об этом на посвященной единовременной выплате пресс-конференции заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев

По словам министра, работающие в частном секторе по трудовому контракту, это лица, которые получат поддержку во втором направлении: "В данном секторе по трудовому контракту работают 660 тыс. человек. За последние 10 дней в количестве лиц, работающих по трудовому контракту, наблюдается рост. Каждый расторгнутый трудовой договор оговаривается с работодателями. Им рекомендуется в данный период по возможности не расторгать контракты". 

"Третье направление связано с безработными и лицами, работающими в сфере неформальной занятости без контракта. Это лица, получившие наибольший удар с социальной точки зрения. На сегодняшний день они не имеют социального обеспечения. Поручено охватить лиц этой категории социальными мерами". 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!