Министр: Даны поручения относительно соцобеспечения безработных в Азербайджане

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"Социальная поддержка будет оказана гражданам по 4 направлениям. Обеспечена занятость в жизненно важных объектах, которые продолжают работу. На сегодняшний день 910 тыс. человек работают в государственном секторе по трудовому контракту".

Как сообщает Report, об этом на посвященной единовременной выплате пресс-конференции заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По словам министра, работающие в частном секторе по трудовому контракту, это лица, которые получат поддержку во втором направлении: "В данном секторе по трудовому контракту работают 660 тыс. человек. За последние 10 дней в количестве лиц, работающих по трудовому контракту, наблюдается рост. Каждый расторгнутый трудовой договор оговаривается с работодателями. Им рекомендуется в данный период по возможности не расторгать контракты".

"Третье направление связано с безработными и лицами, работающими в сфере неформальной занятости без контракта. Это лица, получившие наибольший удар с социальной точки зрения. На сегодняшний день они не имеют социального обеспечения. Поручено охватить лиц этой категории социальными мерами".