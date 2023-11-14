ЦИУТ: При ДТП автомобиль можно убрать с проезжей части дороги, не дожидаясь представителя страховой компании

Многие водители после ДТП оставляют свои автомобили на проезжей части дороги, дожидаясь представителя страховой компании. Подобные ситуации зачастую провоцируют заторы, особенно на улицах и проспектах с интенсивным движением транспорта.
Как передает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел.
В центре отметили, что в случае возникновения ДТП автомобиль можно убрать с проезжей части дороги, не дожидаясь представителя страховой компании, и создать условия для свободного передвижения других транспортных средств.
В ЦИУТ заявили, что в соответствии с частью 5 пункта 4 статьи 37 закона "О дорожном движении", водитель механического транспортного средства в случаях, предусмотренных пунктом 7-1 части "примечание" статьи 327 Кодекса об административных правонарушениях, при ДТП может покинуть место происшествия в случае отсутствия спора между сторонами по установлению виновного в дорожно-транспортном происшествии и отсутствии причинения вреда здоровью.