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Центры ASAN xidmət временно закрываются

Центры ASAN xidmət временно закрываются

Центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal переходят на особый режим работы.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Сообщается, что с учетом решения Оперативного штаба при Кабмине и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения относительно закрытия мест тесного скопления людей, деятельность подведомственных Госагентству центров ASAN xidmət и ASAN Kommunal ограничивается с 15 по 19 марта 2020-го года.

В этот период обращения будут приниматься на "кол-центр 108". 

Граждане, которых заранее предупредили о готовности документов 15-19 марта, могут посетить центры и забрать их.

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