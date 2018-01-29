Центр перевода организует отборочные туры для сертифицирования переводчиков

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В целях усовершенствования области языка и перевода, выявления и сертифицирования профессионалов (для дальнейшего сотрудничества по договору), Центр перевода при Кабинете министров Азербайджанской Республики организует отборочные туры.

Как сообщили Report в центре, в ходе отборочных туров будут проверены языковые и переводческие навыки кандидатов в общественно-политической, научно-технической, финансовой, экономической, медицинской областях и юриспруденции.

Для участия в турах до 1 марта следует направить нижеуказанные документы на электронный адрес info@aztc.gov.az, либо представить их по адресу г.Баку, Насиминский район, ул.Алимардана Топчибашева, 74.

Для прохождения регистрации необходимы следующие документы:

1. Копия удостоверения личности;

2. 2 фотографии (3x4);

3. CV

В разделе "тема" электронного обращения следует указать языки и области перевода.