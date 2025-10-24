Более 6,3 тыс. человек трудоустроены в освобожденных районах Азербайджана

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Социальная защита
    • 24 октября, 2025
    • 16:34
    В освобожденных районах Азербайджана среди постоянных жителей уже обеспечена занятость более 6 300 человек.

    Об этом корреспонденту Report заявила представитель Государственного агентства занятости Асмар Наджмеддингызы.

    По ее словам, с первых дней процесса возвращения населения внимание уделяется созданию постоянных рабочих мест и поддержке самозанятости.

    "Агентство активно работает как с гражданами, уже переехавшими в освобожденные районы, так и с теми, кто готовится к возвращению. На сегодняшний день более 6 300 человек вовлечены в различные программы занятости", - сказала она.

    Представитель ведомства отметила, что в Ходжалы число участников программ самозанятости в сферах производства, услуг и сельского хозяйства достигло 130 человек, а в целом по освобожденным территориям более 500 человек получили активы для организации собственного дела.

