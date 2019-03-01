Министерство: Бессрочный трудовой договор не может быть в одностороннем порядке заменен на срочный

11:56

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В Сураханском отделении Государственной трудовой инспекции при министерстве труда и социальной защиты населения состоялось мероприятие под названием “Оформление трудовых отношений, основы и правила заключения, изменения условий и расторжения трудовых договоров”.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в ходе мероприятия было отмечено, что трудовой договор, в котором не указан срок его действия, считается бессрочным. Он не может быть расторгнут без обоюдного согласия (работодателя и сотрудника).

Отметим, что в мероприятии участвовали работодатели Сураханского района, а также представители министерства налогов и профсоюзов.