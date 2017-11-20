Бахар Мурадова: Положительно оцениваю рост активности вокруг карабахского конфликта

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ "Положительно оцениваю рост активности вокруг карабахского конфликта в последнее время".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова.

По ее словам, в результате определенных причин некоторое время переговоры были замедлены: "В настоящее время один за другим происходят события, сокрушающие мир. В такой момент необходимо интенсифицировать переговоры вокруг Нагорного Карабаха, обязательно должна учитываться и перемена среды. Новые очаги, возникшие на международной арене, обещают дальнейшие конфликты. Отношение международного сообщества к этим событиям и отличающаяся позиция до сегодняшнего дня в отношении карабахского вопроса делают справедливым более серьезные требования Азербайджана в этом вопросе. Также верно выдвижение Азербайджаном требований по принятию шагов в более динамичной обстановке от стран, осуществляющих посредническую миссию. Считаю, что это положение должно оказать влияние на содержание переговоров".

Б. Мурадова отметила, что Азербайджан, как и всегда, заинтересован в субстантивных переговорах: "Мы считаем важным проведение переговоров, основанных на результатах. Эта позиция Азербайджана должна учитываться посредниками".