Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан занимает второе место в мире по нарушению соотношения полов среди новорожденных".

Как сообщает Report, об этом заявил советник азербайджанского представительства Фонда ООН в области народонаселения Фарид Бабаев.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане на 116 мальчиков приходится 100 девочек: "То есть мальчиков на 10-11% больше, чем девочек. В Азербайджане соотношение полов среди детей, родившихся до 1975-1980 гг., не нарушено. В 1998 году динамика нарушения соотношения полов увеличилась".

Ф.Бабаев отметил, что если не предотвратить этот процесс, в будущем увеличится число мужчин: "В дальнейшем будет трудно восстановить гендерное равенство".

Ф.Бабаев заявил, что для предотвращения нарушения соотношения полов к решению проблемы должны быть привлечены все соответствующие организации: "Эту проблему должны сообща решить государственные структуры, средства массовой информации, общество. Решить вопрос путем запретов невозможно. Единственным путем для изменения подхода к вопросу является пропаганда".