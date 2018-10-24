ASAN xidmət выделят из госбюджета на 4,1 млн манатов больше средств в следующем году

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Увеличены средства, которые будут выделены Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (ASAN xidmət) из госбюджета в следующем году.

Как сообщает Report, из бюджета 2019 года Госагентству планируется выделить 28 млн 183 тыс. 220 манатов, что на 4 млн 120 тыс. 861 манат больше, чем в 2018 году.

Отметим, что пакет госбюджета вынесут на обсуждение на заседаниях комитетов Милли Меджлиса в следующем месяце.