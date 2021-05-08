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Али Асадов: В приоритете - социальная защита населения

Али Асадов: В приоритете - социальная защита населения Человеческий фактор, социальная защита населения составляют приоритет
Социальная защита
8 мая 2021 г. 10:04
Али Асадов: В приоритете - социальная защита населения

"В политическом курсе, определенном общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и сегодня успешно продолжаемом президентом Ильхамом Алиевым, человеческий фактор, социальная защита населения составляют приоритет".

Как передает Report, об этом сказал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

"Обеспечение социальных интересов населения, в частности, социальная защита малообеспеченных людей, улучшение социального положения семей шехидов и ветеранов, беженцев и вынужденных переселенцев, направление экономического потенциала страны, в первую очередь, на благосостояние народа, определены как одна из стратегических задач государства. Развитие национальной экономики на основе принципа социального ориентирования было одной из главных стратегических целей общенационального лидера”, - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Prime Minister: Social protection of population is a priority of our country
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: "Bu gün əhalinin sosial müdafiəsi prioritet təşkil edir"

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