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Агентство занятости трудоустроило в этом году свыше 47 тыс. граждан

Агентство занятости трудоустроило в этом году свыше 47 тыс. граждан Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана за 6 месяцев текущего года трудоустроило 47,4 тыс. соискателей работы и безработных граждан.
Социальная защита
15 июля 2021 г. 12:08
Агентство занятости трудоустроило в этом году свыше 47 тыс. граждан

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана за 6 месяцев текущего года трудоустроило 47,4 тыс. соискателей работы и безработных граждан.

Как сообщили Report в министерстве, 21 487 из них были привлечены к оплачиваемым общественным работам, 167 - обеспечены работой по программе софинансирования заработной платы.

118 безработных и ищущих работу были привлечены к курсам профессиональной подготовки, 147 - к профессиональной консультационной службе. 1 570 лицам назначена страховая выплата по безработице, разработаны 96 профессиональных стандартов и уровней квалификации.

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Версия на азербайджанском языке Məşğulluq Agentliyi bu il 47 mindən çox şəxsi işlə təmin edib

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