Агентство занятости трудоустроило в этом году свыше 47 тыс. граждан

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана за 6 месяцев текущего года трудоустроило 47,4 тыс. соискателей работы и безработных граждан.

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана за 6 месяцев текущего года трудоустроило 47,4 тыс. соискателей работы и безработных граждан.

Как сообщили Report в министерстве, 21 487 из них были привлечены к оплачиваемым общественным работам, 167 - обеспечены работой по программе софинансирования заработной платы.

118 безработных и ищущих работу были привлечены к курсам профессиональной подготовки, 147 - к профессиональной консультационной службе. 1 570 лицам назначена страховая выплата по безработице, разработаны 96 профессиональных стандартов и уровней квалификации.