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Звезда "Великолепного века" может сесть в тюрьму на 13 лет

Звезда "Великолепного века" может сесть в тюрьму на 13 лет Ему грозит наказание за побои
Шоу-бизнес
15 июля 2020 г. 20:00
Звезда Великолепного века может сесть в тюрьму на 13 лет

Исполнитель роли Рустема-паши в сериале "Великолепный век" Озан Гювен  может сесть в тюрьму на 13 лет.

Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, такое наказание грозит ему за побои, нанесенные SMM-менеджеру Дениз Булусуз после совместного романтического ужина 13 июля.

Ссора между ними возникла еще в ресторане, а дома Гювен, по утверждениям Дениз, избил ее. Сейчас против Озана Гювена возбуждено уголовное дело по обвинению в оскорблениях, причинении умышленных телесных повреждений и удерживании против воли. Свою вину артист отрицает.

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