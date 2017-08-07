Заместитель премьер-министра: Турция и в следующем году не будет участвовать на "Евровидении"

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Турция не примет участие в песенном конкурсе "Евровидение-2018".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом 7 августа в Анкаре на встрече с журналистами заявил заместитель премьер-министра Бекир Боздаг.

"Наше участие на конкурсе невозможно", - сказал Б.Боздаг.

Отметим, что 2 августа турецкий телеканал NTV распространил информацию об участии Турции на "Евровидении". Сообщалось, что Правление TRT приняло решение по этому поводу. Также было отмечено, что в конкурсе примет участие группа "Manga".

Напомним, что Турция впервые присоединилась к конкурсу в 1975 году, страну представляла участница Семиха Янкы, в 2003 году Сертаб Эренер стала победительницей конкурса.

Турция в последний раз на конкурсе была представлена исполнителем Джаном Бономо в 2012 году.

Отметим, что песенный конкурс "Евровидение-2018" состоится в столице Португалии - Лиссабоне.