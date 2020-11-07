О нас
Report Georgia
Аудио новости

Юрист заявил о вероятном конце карьеры Джонни Деппа из-за скандала

Юрист заявил о вероятном конце карьеры Джонни Деппа из-за скандала Накануне Депп заявил, что больше не будет играть темного волшебника Геллерта Гриндевальда в "Фантастических тварях"
Шоу-бизнес
7 ноября 2020 г. 09:53
Юрист заявил о вероятном конце карьеры Джонни Деппа из-за скандала

Уход актера Джонни Деппа из франшизы "Фантастические твари" может положить конец его карьере в Голливуде.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, таким мнением поделился юрист Марк Стивенс, пишет газета Daily Mail.

Накануне Депп заявил, что больше не будет играть темного волшебника Геллерта Гриндевальда в "Фантастических тварях". Это инициатива студии Warner Bros., сообщает Variety. Артист отметил, что собирается подать апелляцию и твердо намерен доказать, что обвинения в его адрес ни на чем не основаны.

Его всегда будет помнить как избивавшего жену, пьяницу и наркомана. Это будет написано на его надгробии", — высказался Стивенс.

Актер проиграл в суде дело против газеты The Sun, которую обвинил в клевете, поскольку таблоид написал, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.

Джонни Депп играл главного героя франшизы – Геллерта Гриндевальда – в первых двух ее частях. Релиз третьего (уже без него) запланирован на 2021 год.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Армяне бегут из Карабаха в Ереван с оружием
Армяне бегут из Карабаха в Ереван с оружием
4 ноября 2020 г. 17:11
Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении    
Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении    
1 ноября 2020 г. 18:06
Видеообращение главы сепаратистов в церкви в Шуше оказалось фальшивкой
Видеообращение главы сепаратистов в церкви в Шуше оказалось фальшивкой
1 ноября 2020 г. 15:39
СМИ сообщили об уничтожении Араика Арутюняна
СМИ сообщили об уничтожении Араика Арутюняна
1 ноября 2020 г. 17:50
Пламенный кортеж или неудачная сходка: Жив ли Араик?
"Пламенный кортеж" или неудачная сходка: Жив ли Араик?
2 ноября 2020 г. 16:36
Кадры военной техники, оставленной ВС Армении на поле боя при бегстве
Кадры военной техники, оставленной ВС Армении на поле боя при бегстве
5 ноября 2020 г. 16:04
Михаил Саакашвили переболел коронавирусом
Михаил Саакашвили переболел коронавирусом
4 ноября 2020 г. 12:43
Ильхам Алиев: Пять районов, можно сказать, освобождены от оккупации
Ильхам Алиев: Пять районов, можно сказать, освобождены от оккупации
31 октября 2020 г. 13:29
Кремль не удостоил Пашиняна ответом
Кремль не удостоил Пашиняна ответом
31 октября 2020 г. 12:54
Последние сводки с фронта: Живущих в Ханкенди армян переселяют
ВидеоПоследние сводки с фронта: Живущих в Ханкенди армян переселяют
5 ноября 2020 г. 23:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi