Юрист заявил о вероятном конце карьеры Джонни Деппа из-за скандала

Накануне Депп заявил, что больше не будет играть темного волшебника Геллерта Гриндевальда в "Фантастических тварях"

Уход актера Джонни Деппа из франшизы "Фантастические твари" может положить конец его карьере в Голливуде.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, таким мнением поделился юрист Марк Стивенс, пишет газета Daily Mail.

Накануне Депп заявил, что больше не будет играть темного волшебника Геллерта Гриндевальда в "Фантастических тварях". Это инициатива студии Warner Bros., сообщает Variety. Артист отметил, что собирается подать апелляцию и твердо намерен доказать, что обвинения в его адрес ни на чем не основаны.

Его всегда будет помнить как избивавшего жену, пьяницу и наркомана. Это будет написано на его надгробии", — высказался Стивенс.

Актер проиграл в суде дело против газеты The Sun, которую обвинил в клевете, поскольку таблоид написал, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.

Джонни Депп играл главного героя франшизы – Геллерта Гриндевальда – в первых двух ее частях. Релиз третьего (уже без него) запланирован на 2021 год.