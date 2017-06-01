Йон Ола Санд: Украина на высоком уровне организовала конкурс песни "Евровидение"

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "Украина на высоком уровне организовала конкурс песни "Евровидение".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт конкурса "Евровидение", об этом исполнительный директор песенного конкурса Йон Ола Санд заявил на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

Он добавил, что в этом году на конкурсе не возникало никаких проблем: "Мы каждый год слышали недовольства по вопросам транспорта, безопасности или по другим вопросам. Однако в Киеве конкурс прошел безупречно".

Президент Украины Петр Порошенко поздравил организаторов, заявив, что проведение такого конкурса на фоне конфликта на востоке Украины с Россией было нелегкой задачей: "Я поздравляю всех по случаю проведения песенного конкурса "Евровидение 2017" на высоком уровне. Это победа и успех всей команды".

Исполнительный продюсер Павел Грицак сказал, что участники конкурса, журналисты и фанаты в Украине чувствуют себя очень хорошо.

Отметим, что в этом году победителем конкурса стал представитель из Италии Сальвадор Собрал.