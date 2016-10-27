Власти Киева выделят 8 млн долларов на Евровидение

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Власти Киева выделят 200 млн гривен (8 млн долларов) на Евровидение, из них 50 млн направят в этом году, а 150 - в следующем.

Как сообщает Report со ссылкой на Укринформ, об этом во время брифинга в Киевсовете заявил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Странников.

Отметим, что главной ареной песенного конкурса станет Международный выставочный центр Киева. Полуфиналы Евровидения-2017 пройдут 9 и 11 мая, финал - 13 мая.