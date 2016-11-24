Ведущий легендарной передачи КВН Александр Масляков отмечает 75-летие

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Бессменный ведущий Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков отмечает в четверг свое 75-летие.

Как передает Report, за свою карьеру он вел много популярных программ, однако именно КВН стал его визитной карточкой.

"Мне посчастливилось вести массу интересных передач - те же "А ну-ка, девушки", "Алло, мы ищем таланты" и много других, названий которых я и не помню. Мне судьба дарила возможность работать в качестве и журналиста, и комментатора, и ездить, и вести репортажи. Но с КВН все оказалось по-особенному. Ведь кавээнщики с экрана говорят не о каких-то абстрактных вещах, а о том, что и мне как зрителю интересно. Поэтому эта передача так притягивает. А почему Масляков? Ну, так получилось", - сказал Масляков в интервью ТАСС.

"Я мог бы быть инженером, закончившим замечательный вуз - Московский институт инженеров транспорта. Работал бы инженером-энергетиком и от той жизни получал бы какие-то удовольствия. Но судьба подарила мне такой шанс. Хорошо я его использовал или плохо - это уже не мне судить. Но я старался", - говорит Масляков.

"Когда я попал мальчишкой в эту атмосферу, я как снял шляпу перед этими талантливыми остроумными ребятами, так вот до сих пор стою с непокрытой головой. И удивляюсь, и радуюсь, и получаю удовольствие, наблюдая за всем этим".