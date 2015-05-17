 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Вене состоялась церемония открытия 60-го конкурса Евровидение 2015

    Представитель Азербайджана Эльнур Гусейнов прошел по красной дорожке 39-м по счету

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В столице Австрии Вене состоялась церемония открытия 60-го по счету конкурса Евровидение-2015.

    Как сообщает Report, мероприятие прошло перед городской ратушей Вены.

    На церемонии вначале выступил представитель Австрии прошлого года Кончита Вюрст, которая принесла победу своей стране.

    Затем в качестве почетного гостя по красной дорожке прошли представители Дании, которая принимала у себя конкурс в прошлом году.

    Представитель Азербайджана Эльнур Гусейнов прошел по красной дорожке 39-м по счету.

    Участников конкурса доставляли на красную ковровую дорожку на общественном транспорте Вены, украшенных в цвета нынешнего конкурса "Евровидение".

    Отметим, что Э.Гусейнов исполнит на конкурсе песню "Час волка" (Hour of the wolf).

    Конкурс пройдет на арене Wienner Stadthalle. Полуфиналы конкурса пройдут 19 и 21 мая. Большой финал пройдет 23 мая.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi