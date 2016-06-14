В США скончался актер, сыгравший инопланетянина Альфа

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В Лос-Анджелесе в возрасте 76 лет скончался Михай "Миху" Месарош, исполнявший роль инопланетянина "Альфа" в одноименном комедийном телесериале, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Он попал в больницу неделю назад и находился в состоянии комы.

Месарош родился в Венгрии в 1939 году и с юного возраста выступал в цирке. Его рост составлял 84 см, благодаря чему он получил титул "самого маленького человека на Земле". Отмечается, что Месарош был близким другом поп-певца Майкла Джексона, с которым он познакомился после одного из своих выступлений. Месарош приобрел мировую известность благодаря роли инопланетянина в сериале "Альф", выходившего на экранах в США с 1986 по 1990 год.