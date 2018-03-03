В США назвали худший фильм и актера прошлого года

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Худшим фильмом 2017 года по версии организаторов американской антипремии «Золотая малина» стал «Эмоджи фильм», который также был отмечен как фильм с худшим сценарием, а его режиссер Тони Леондис получил антипремию за худшую режиссуру, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

За звание «Худшего фильма» также соревновались «Трансформеры: последний рыцарь», «На пятьдесят оттенков темнее», «Мумия» и «Спасатели Малибу».

Худшим актером был назван Том Круз за роль в фильме «Мумия», статуэтка за худшую роль в номинации «актриса в главной роли» досталась актеру Тайлеру Перри, который исполнил роль женщины в картине «Хэллоуин Мэдеи 2».