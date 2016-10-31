Обнародованы страны, которые примут участие в "Евровидении-2017"

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Обнародованы страны, которые примут участие на предстоящем в столице Украины Киеве песенном конкурсе "Евровидение-2017".

Как сообщает Report, представители 43 стран, в числе которых и Азербайджан, примут участие в "Евровидении-2017".

Для участия в конкурсе Россия направит своего представителя в Украину, Турция же отказалась от участия в конкурсе.

Напомним, что полуфинал "Евровидения" пройдет 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая.

Украина получила право на проведение "Евровидения-2017" после того, как на последнем конкурсе в Швеции победила украинская исполнительница Джамала с песней "1944".