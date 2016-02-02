​Американский супер-боевик "13 часов: Тайные солдаты Бенгази" идет в "СinemaPlus" - ВИДЕО

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском кинотеатре премиум-класса "CinemaPlus" проходит новая картина режиссера Майкла Бэя "13 часов: Тайные солдаты Бенгази".

Как сообщает Report, в ролях - Тоби Стивенс, Джон Красински, Фредди Строма, Пабло Шрайбер и Макс Мартини.

2012 год. Бенгази, Ливия. Группа террористов решает "отпраздновать" события 11 сентября нападением на американское посольство. Шестерке бойцов из элитного спецотряда приказано вмешаться только в крайнем случае. Но когда под угрозой десятки жизней, долг и совесть берут верх над субординацией. И мужественные солдаты без колебаний вступают в бой с яростной группировкой боевиков. Бой, который для всех шестерых, скорее всего, станет последним.

"CinemaPlus" находится по адресу проспект Азадлыг 45, Торговый центр 28-mall на 5-ом этаже.

Хотим отметить, что Азербайджанский кинотеатр премиум-класса "28 Cinema" поменял своё название. Новое имя кинотеатра – "CinemaPlus".