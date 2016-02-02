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    ​Американский супер-боевик "13 часов: Тайные солдаты Бенгази" идет в "СinemaPlus" - ВИДЕО

    В ролях - Тоби Стивенс, Джон Красински, Фредди Строма, Пабло Шрайбер и Макс Мартини

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском кинотеатре премиум-класса "CinemaPlus" проходит новая картина режиссера Майкла Бэя "13 часов: Тайные солдаты Бенгази". 

    Как сообщает Report, в ролях - Тоби Стивенс, Джон Красински, Фредди Строма, Пабло Шрайбер и Макс Мартини.

    2012 год. Бенгази, Ливия. Группа террористов решает "отпраздновать" события 11 сентября нападением на американское посольство. Шестерке бойцов из элитного спецотряда приказано вмешаться только в крайнем случае. Но когда под угрозой десятки жизней, долг и совесть берут верх над субординацией. И мужественные солдаты без колебаний вступают в бой с яростной группировкой боевиков. Бой, который для всех шестерых, скорее всего, станет последним.

    "CinemaPlus" находится по адресу проспект Азадлыг 45, Торговый центр 28-mall на 5-ом этаже.

    Хотим отметить, что Азербайджанский кинотеатр премиум-класса "28 Cinema" поменял своё название. Новое имя кинотеатра – "CinemaPlus".

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