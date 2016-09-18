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    В Лос-Анджелесе арестовали рэпера Кулио за хранение краденого оружия

    Сумма залога для освобождения Айви-младшего, составляет $37,3 тысячи

    Баку. 18 Сентября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы США задержали двух человек, одним из которых оказался американский хип-хоп исполнитель, Артис Леон Айви- младший, более известный как Coolio (Кулио), за попытку пронести в аэропорт Лос-Анджелеса краденое заряженное оружие.

    Как передает Report, об этом сообщил канал ABC.

    По его сведениям, оружие было найдено в сумке 53-летнего артиста. Музыкант подтвердил, что сумка, в которой было найдено оружие принадлежит ему. Сумма залога, которую нужно внести для освобождения Айви-младшего из под стражи, составляет $37,3 тысячи.

    Кулио был удостоен премии "Грэмми" в 1996 году за свой альбом "Gangsta paradise".

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