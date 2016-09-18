В Лос-Анджелесе арестовали рэпера Кулио за хранение краденого оружия

Баку. 18 Сентября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы США задержали двух человек, одним из которых оказался американский хип-хоп исполнитель, Артис Леон Айви- младший, более известный как Coolio (Кулио), за попытку пронести в аэропорт Лос-Анджелеса краденое заряженное оружие.

Как передает Report, об этом сообщил канал ABC.

По его сведениям, оружие было найдено в сумке 53-летнего артиста. Музыкант подтвердил, что сумка, в которой было найдено оружие принадлежит ему. Сумма залога, которую нужно внести для освобождения Айви-младшего из под стражи, составляет $37,3 тысячи.

Кулио был удостоен премии "Грэмми" в 1996 году за свой альбом "Gangsta paradise".