В Ливерпуле начался первый полуфинал "Евровидения-2023"

В Ливерпуле начался первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2023".

В Ливерпуле начался первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2023".

Как передает Report, сегодня на сцену выйдут представители 15 стран. Среди них будут и братья-близнецы Турал и Туран Багмановы, представляющие Азербайджан. Дуэт TuralTuranX с песней Tell me more выступит под номером 12.

В первом полуфинале свой перформанс представят Норвегия, Мальта, Сербия, Латвия, Португалия, Ирландия, Хорватия, Швейцария, Израиль, Молдова, Швеция, Чехия, Нидерланды и Финляндия.

На "Евровидении 2023" принимают участие 37 стран. Второй полуфинал состоится 11 мая с участием представителей (по очередности согласно жеребьевке) Дании, Армении, Румынии, Эстонии, Бельгии, Кипра, Исландии, Греции, Польши, Словении, Грузии, Сан-Марино, Австрии, Албании, Литвы и Австралии. В финале 13 мая к десяти лучшим от каждого полуфинала присоединяться Германия, Испания, Италия, Франция, Украина и Великобритания.

Слоган "Евровидения-2023" - United By Music (Объединенные музыкой). Результаты полуфинала будут определяться исключительно голосованием зрителей, а результаты финала будут определяться как национальным жюри, так и зрительским голосованием. Результаты голосования от членов азербайджанского жюри объявит ведущая İTV Нармин Салманова, а комментировать будет ведущий Азер Сулейманлы. Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон. Ведущие конкурса в Ливерпуле - британская певица Алиша Диксон, британская актриса Ханна Уэддингем, украинская певица Юлия Санина и ирландский телеведущий Грэм Нортон.