​В кинотеатре "CinemaPlus" состоялся пресс-показ фильма ужаса "Кловерфилд, 10"

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджанском кинотеатре премиум-класса "CinemaPlus" 29 марта для представителей общественности и СМИ состоялся пресс-показ фильма "Кловерфилд, 10", в котором царила атмосфера ужаса-триллера в сочетании с фэнтези, сообщает Report.

Режиссер Дэн Трактенберг под руководством продюсера Джей Джей Абрамса снял картину, которая без всяких сомнений станет украшением жанра научной фантастики. В фильме есть и тайна, и расследование, и драма, и комедия, и все это сосредоточено под куполом чего-то большего, что не раскрывается до самого конца. В главных ролях - Мэри Элизабет Уинстэд, Джон Гудман и Джон Галлахер мл.

После автокатастрофы девушка приходит в себя в странном укрепленном бункере. Обитающие там двое мужчин уверяют, что спасли ее от химической атаки, сделавшей мир снаружи непригодным для жизни. Но она не чувствует себя в безопасности…

"CinemaPlus" находится по адресу проспект Азадлыг, 45, Торговый центр 28-mall, на 5-ом этаже.

Хотим отметить, что Азербайджанский кинотеатр премиум-класса "28 Cinema" поменял своё название. Новое имя кинотеатра – "CinemaPlus".